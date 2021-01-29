İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlhan Depe, Altay ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor’un yollarını ayırdığı İlhan Depe, Altay ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor'un yollarını ayırdığı İlhan Depe, Altay ile anlaştı.


Sezon başında büyük umutlarla Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen ve devre arasında kendisine kulp bulması söylenen İlmhan Depe, İzmir ekibi ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Altay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.


Hes Kablo Kayserispor forması ile toplam 5 maça çıkıp 137 dakika süre alan İlhan Depe, ligin ikinci yarısında Altay forması giyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.