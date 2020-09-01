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İlhan ile Muğdat takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri İlhan Depe ile Muğdat Çelik takıma katıldı.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferleri İlhan Depe ile Muğdat Çelik takıma katıldı.


Hes Kablo Kayserispor'un transfer ettiği İlhan Depe ile Muğdat Çelik takıma katılarak çalışmalara başladı. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten ve Gaziantep FK ile yolunu ayıran Muğdat Çelik, yeni adresleri olan Kayserispor'da mesaiye başladılar.


İki tecrübeli futbolcu, lig başlayana kadar form tutarak sarı kırmızılı takıma önemli katkılar sağlamak istiyor. Tecrübeli futbolcu Muğdat Çelik, "Galatasaray serüveninden sonra Gaziantep FK takımında şanssız günler yaşadım. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Kayserispor forması altında başarılı olmak istiyorum. Burada her şeye yeniden başlayacağım inşallah. Kayserispor formasını başarıyla giymek ve bana güvenenleri utandırmamak istiyorum" dedi.

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