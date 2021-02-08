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İlhan Parlak 2. golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon 2.

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon 2. golünü kaydetti.


Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak ligin 24.haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımının tek golünü attı.


Erzurumspor maçında 46. dakikasında Aaron Lennon'un yerine oyuna dahil olan İlhan Parlak, 72.dakikada gol atarak takımınına beraberliği getirdi. Topu ağlara gönderdikten sonra büyük sevinç yaşayan İlhan Parlak maç sonunda tebrikleri kabul etti.


İlhan Parlak bu sezon ilk golünü ligin 4.haftada Ankara'da oynanan Ankaragücü maçında atmıştı.

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