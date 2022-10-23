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İlim Hikmet Vakfı Öğrencilerinden Duygulu Şiir Dinletisi

İlim Hikmet Vakfı ’Evde Karakter Eğitimi’ (EKE) öğrencileri ’Gönüllere Düşen Cemreler’ ismiyle şiir dinletisi düzenledi.

İlim Hikmet Vakfı 'Evde Karakter Eğitimi' (EKE) öğrencileri 'Gönüllere Düşen Cemreler' ismiyle şiir dinletisi düzenledi.


İlk ve orta okul öğrencileri, ünlü şairlere ait birbirinden güzel şiirleri seslendirdi. Ayrıca müzik ve ezgileriyle programa renk katan EKE öğrencileri, ailelere duygulu anlar yaşattı. Kocasinan Belediyesi salonunda gerçekleştirilen programa öğrenci aileleriyle beraber İlim Hikmet Vakfı yetkilileri katıldı.

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