İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gerçek: “Vakıf insanı adanmışlıkla faaliyet yürütmelidir”

Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen panele Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, Kayseri İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaya, Kayseri İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gerçek, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Eski Daire Başkanı Ali Veral ve vakıf üyeleri katıldı.

İslami değerlerle iyi bireyler yetiştirmeye çabaladıklarını söyleyen Kayseri İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaya, “Türkiye genelinde, Anadolu Platformu çerçevesinde ortak bir ruh ve duygu oluşturma çabasındayız. Bu amaçla, gençlik çalışmalarımızı Anadolu Öğrenci Birliği(AÖB), Esnaf ve İşadamlarına yönelik faaliyetlerimizi Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği(ANESİAD) ve sosyal yardım alanındaki faaliyetlerimizi İyilik ve Yardımlaşma Derneği(İYİLİKDER) çatısı altında yürütüyoruz. İslami değerler etrafında yüksek ahlaklı bireyler yetiştirmeye yönelik çaba ve gayretlerimiz kulluk sorumluluğumuzun bize yüklediği bir görevdir. İyilik doğruluk ve güzelik yolunda yapacağımız hak üzere olan faaliyetlerimizde Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, vakıfçılığın peygamber tavsiyesine uygun olduğu için çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Vakıfçılık veya bu anlamda her hizmet, gerçekten önemli. Peygamberin tavsiyesine uygun olduğu için çok önemli. İnsanın hayırlısı, insana hayrı dokunandır. Ne mutlu insanlara hayrı dokunanlara ve bu uğurda bıkmadan, yılmadan ve çizgisini değiştirmeden yürüyüşünü devam ettirenlere. Ben tüm vakıfçı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Emeklerini zayi etmesin. Vakıflar haftamızı da tebrik ediyorum”

Vakıfların bin 400 yıllık tecrübenin ve birikimin karşılığı olduğunun altını çizen Kayseri İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gerçek, “Vakıf bizim kadim medeniyetimizde özelikle İslam medeniyetinin, olmazsa olmazı diyebileceğimiz bir uygulamayla, hayatımızın her aşamasında bin 400 yıllık tecrübemizle ortaya koyulan en önemli birikimdir. Bugün bin 400 yılık tecrübenin Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı döneminde ortaya çıkan birikimleri, değerleri ve bugüne taşınan özelikle Cumhuriyet Dönemi sonrası özellikleri üzerinde duracağız. Vakıf insanı derken, hepimizin olması gereken yani adanmışlıkla faaliyet yürüten insanların katkıları elbette bir vakıf müessesesinin katkılarından daha fazladır. Mülkten müesseseye dönüşen vakıflar, daha çok kalıcı, daimi bir hizmeti ebedi olarak nasıl ortaya koyar kaygısıyla ortaya çıkmış ve iyilik, doğruluk, güzellik ve hayır konularında insanlığa fayda üreten kurumlardır vakıflar. Yani vakıfların en temel özelliklerinden ilki Allah'a yakınlaşma vesilesiyle o kurumların ayakta olması, ikincisi de hayır ve hak konularında insanlığa veya çevreye katkı üretmesidir ve aynı zamanda sürekli hale gelmesidir” dedi.

6-12 Mayıs Vakıflar Haftası nedeniyle Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından Vakıf Medeniyeti İsimli bir panel düzenlendi. Panelde, vakıfların yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler verilirken insanların vakıflarda nasıl yardımlarda bulunacakları konusuna da değinildi. Panelde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir Kayseri'de vakıf profili ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Eski Daire Başkanı Ali Veral'de Bir Medeniyetin İzdüşümü; Vakıflar isimli konuşmalarını gerçekleştirdiler.