İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti

Hızır Aslıyüksek, Genel Müdür Adem Yavuz, Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ve İlim Yayma ödülleri komisyon üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

İlim Yayma Vakfının Melikgazi Belediyesinin eğitim ve öğretime yaptığı çalışmaları ile Kayseri iline ve Anadolu'nun kültür yaşamına katkı sağlamasını ve tarihi mekanlara sahip çıkmasını yakından takip ettiklerini belirten Hızır Aslıyüksek, İlim Yayma Vakfının 1973 yılında kurulduğunu ve kamu yararına bir kuruluş olarak gerçekleştirilen çalışma ve etkinlikler sergileyerek takdir topladığını söyledi.

Bu anlamlı çalışmalara katkı sağlayacak ziyaretten son derece memnun olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile dayanışmayı her zaman önemsediklerini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlim Yayma Vakfı'nın ülkemize zenginlik ve farkındalık oluşturduğunu belirterek Vakfın çalışmalarını yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.