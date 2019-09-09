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İlk ders zili Başkan Palancıoğlu'ndan

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri yalnız bırakmayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.


Besime Özderici İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyerek, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ülkemizi yarına taşıyacak olan bir eğitim-öğretim yılına daha hep birlikte başlıyoruz. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlarken, çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecan ve coşkularını yürekten paylaşıyor; değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyor, selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum" diye konuştu.


Başkan Dr. Palancıoğlu, ilk ders zilinin ardından sınıfları dolaşarak çocuklara başarılar diledi ve okula yeni oyun parkı yaptıracağının sözünü verdi.

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