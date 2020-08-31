İlk ders zilini Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci çaldı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin çaldığı ders zili ile başladı.

2020-20201 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması nedeniyle Kayseri'de de ilk ders zili tüm okullarda çaldı. Öğretmenlerin maske ve mesafe kuralına uydukları ilk ders zili öncesinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de ilk ders zili için Sümer Fen Lisesi'nde öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Tören sonrasında ilk ders zilini çalan Milli Eğitim Müdürü Ekinci, öğretmenlerle birlikte sınıfa geçti ve verilen derslere katıldı.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğretmenler akıllı tahta üzerinden uzaktan eğitime başladı.