İlk gün 6 saatlik toplantı

Memduh Büyükkılıç, belediyedeki ilk saatlerinde üst düzey yöneticilerle 6 saat süren bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Mazbatasını aldıktan sonra belediyeye gelen ve devir-teslim töreninin ardından AK Parti binasına geçerek İl ve ilçe başkanlıklarında teşkilatın tüm kademelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan 3 saat sonra Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve şirketlerin genel müdürlerini topladı.

Saat 17.00'de Başkanlık Toplantı Salonu'nda başlayan toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, sadece oylarıyla değil duaları ve gönülleriyle destek veren Kayseri halkına teşekkür ederek, aldığı hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağını söyledi. Kayseri'nin tamamını kucaklayan bir anlayış içinde olacaklarını ve bu şehirde yaşayan herkese hizmet etmenin gayretini göstereceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “El ele, gönül gönüle çalışacağız ve kol kola girerek daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

“EMANETE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ”

Memduh Büyükkılıç, “Şehremini” gibi önemli bir görevi kendisine layık görülmesinin sorumluluğunun farkında olduğuna işaret ederek, kendisine verilen bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, “Hemşehrilerimiz bizlere sadece şehrin emanetini vermediler. Aynı zamanda bizlere bu şehirle birlikte kendi geleceklerinin, yarınlarının, daha iyi bir çevrede ve daha iyi şartlarda yaşama hayallerinin de emanetini verdiler. Bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etmek boynumuzun borcudur” dedi.

“BEN DEĞİL BİZ ANLAYIŞIYLA HİZMET EDECEĞİZ”

Kayseri insanının hizmetin en iyisine layık olduğunu ve bu yolda Kayseri'de yaşayan herkesle birlikte yürüyeceklerini dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “El ele gönül gönüle, daha güzel günlere hep beraber ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, ben değil biz anlayışı içerisinde hizmet edeceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerimizle, meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, bürokratlarımızla, muhtarlarımızla, basın mensuplarımızla ve topyekûn hemşehrilerimizle bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Tüm belediye başkanlarımızla aynı yolun yolcusu olacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Kayseri, hep birlikte Türkiye olacağız.”

“ZAHMETSİZ RAHMET OLMAZ”

Kayseri için her dakikanın kıymetini bilerek çalışacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Görev süremiz boyunca herkesin derdiyle dertlenen ve bu dertlere deva olmak için gayret eden bir anlayış içinde olacağız. Çünkü bizim davamız hizmet davası. Bizim sevdamız şehrimiz ve ülkemiz. Bu davaya ve bu sevdaya hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. Zahmetsiz rahmet olmaz. El ele gönül gönüle vererek tüm engelleri aşacağız ve şehrimizi çok daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu anlamda bugüne kadar özveriyle hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki dönemde kol kola girerek birlikte çalışacağımız belediye başkanlarımıza üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

TOPLANTI 23.15'DE SONA ERDİ

Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Akif Yavuz, Hamdi Elcuman ve Ahmet Darendelioğlu ile Daire Başkanlarının tamamının hazır bulunduğu toplantı 23.15'te sona erdi. Toplantıda, tüm bürokratlar kendi alanlarına ilişkin bilgi verirken toplantının ana gündem maddesi olarak “Ulaşım” konusu ele alındı.