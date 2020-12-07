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İlk İhraç Treni Kayseri'den geçti

Türkiye’den Çin’e gitmek için 4 Aralık Cuma günü törenle yola çıkarılan ilk ihracat treni Kayseri’den geçti.

Türkiye'den Çin'e gitmek için 4 Aralık Cuma günü törenle yola çıkarılan ilk ihracat treni Kayseri'den geçti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla uğurlanan Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat blok treni Kayseri'ye Boğaz Köprü mevkiinden giriş yaptı.


Kayseri Tren Garı'na uğrayan ve ihraç ürün taşıyan tren 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

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