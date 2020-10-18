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İlk kez forma giydiler

Hes Kablo Kayserispor’da Manuel Fernandes ile Denis Alibec ilk kez forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor'da Manuel Fernandes ile Denis Alibec ilk kez forma giydi.


Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferleri ilk kez forma giydiler. Demir Grup Sivasspor maçında sahaya ilk on birde çıkan Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes 66 dakikada sahada kalırken yerini ise bir diğer yeni transfer Rumen Denis Albic'e bıraktı. Denis Alibec ise 24 dakika sahada kaldı. Aziz Behich ise maç kadrosunda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı.

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