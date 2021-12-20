İhlas Haber Ajansı

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İlkokul öğrencileri, Atatürk'e yazdıkları mektupları gökyüzüne bıraktı

Özel Talas Tekden İlkokulu 3.

sınıf öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.


Okulun konferans salonunda düzenlenen törene okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Müzik eğitim lideri Hakan Koçer yönetiminde “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” türküsü de bütün öğrenciler tarafından okundu.


Program, Atatürk'e yazılan mesajların bağlı olduğu balonların öğrenciler tarafından gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

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