İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İlkokul öğrencilerinden Başkan Palancıoğlu'na anlamlı ziyaret

Şehit Cennet Yiğit İlkokulu 1.

sınıf öğrencileri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu.


Okul Müdürü Nuri Balı ve 1-B sınıfı öğrencileri ile sınıf öğretmenin yer aldığı ziyarette öğrenciler; Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na eğitime ve eğitimciye özellikle de okullarına yapmış oldukları hizmet ve yatırımlarından dolayı teşekkür ederek sınıflarına davet ettiler. "Öğrencilerin bu mutluluğu bize yeter" ifadesini kullanan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ise; “Melikgazi Belediyesi olarak okulları ziyarete bulunuyor ve okuldaki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit ediyoruz. Amaç çocuklarımız başta olmak üzere eğitim alanlarını nezih ortamlarda yapılmasını sağlamaktır. Melikgazi'ye ve Melikgazililere yakışır eğitim yuvaları oluşturmaktır. Şehit Cennet Yiğit İlkokulu'nda birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Yapılan yatırım ve hizmetler hem eğitimciler hem de öğrenciler için bir bütünlük oluşturdu” dedi.


Zeynep isimli kız öğrenciye bir süre kucağına alıp seven ve gelecek hakkında fikirlerini soran Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitime ve öğretime yapılan hizmet ve yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.