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İ.M. Kayserispor - Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.


Geçtiğimiz hafta sonu evinde Beşiktaş'ı konuk eden ve son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı oyuncular, kondisyon çalıştı.


Teknik Direktör Karaman, oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi.

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