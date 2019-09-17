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İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 5.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Denizlispor maçına hız kesmeden hazırlanıyor.


Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile deplasmanda 2-2'lik bir skorla berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçına hazırlanıyor. Kayserispor tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanlar ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde yine taktik çalışmaları gerçekleşti. Karaman ve teknik ekip antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi.

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