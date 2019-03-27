İM. Kayserispor, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı

Kayserispor, lige verilen arada U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı. Kadir Has Tesisleri'nde yapılan maçı kulüp başkanı Erol Bedir ve yönetimi de takip ederken, teknik direktör Hikmet Karaman karşılaşma sırasında oyuncularını sık sık uyardı. Ligde deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Hikmet Karaman, özellikle Umut Bulut'a hücum sırasında iyi pozisyon alması konusunda uyarılarda bulundu.