İmam Hatipler Arası Spor Oyunları Başladı

33 okuldan 613 öğrencinin ter dökeceği İmam Hatipliler Spor Oyunları Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılan seremoniyle başladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hikmet Spor Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İmam Hatipliler ligi futbol, basketbol, voleybol, satranç, boks, masa tenisi, judo, futsal, dart, kickboks, atletizm olmak üzere 10 branşta düzenleniyor.

İmam Hatip Spor Ligi, Ligin açılış karşılaşması öncesinde Oyunları Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenen seremoniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin Kanat, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Hikmet Spor Kulübü temsilcisi Oğuz Memiş, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı'nın dua etmesiyle ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptığı konuşmada, “Projenin hayırlara vesile olmasını dileyerek müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.”

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış karşılaşmasının ilk atışı yapıldı.