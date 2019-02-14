İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı biletleri satışa çıktı

hafta karşılaşmasında 17 Şubat 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Kadir Has Stadyumunda Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletlerine Sarı-Kırmızılı takımın taraftarının yoğun ilgisi bekleniyor. Bugün saat 15.00'de satışa çıkan bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt: 40 TL

Doğu Alt: 25 TL

Doğu Üst: 20 TL

Kuzey Üst: 15 TL

Kuzey Alt: 15 TL

Misafir Tribünü: 20 TL