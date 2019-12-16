İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda kâbusu yaşıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 maçtan beraberlik ile ayrılan Sarı-Kırmızılılar 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ve Antalyaspor'dan puan alırken, Atiker Konyaspor, Göztepe A.Ş, Yeni MAlatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ise puan alamadı. 10 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son iki haftasında önce Medipol Başakşehir ardından Trabzonspor ile ligin ilk yarısını tamamlayacak. Sarı-Kırmızılı ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Ankaragücü 1-1 Kayserispor

Antalyaspor 2-2 Kayserispor

A.Konyaspor 2-1 Kayserispor

Göztepe A.Ş 4-0 Kayserispor

Yeni Malatyaspor 4-0 Kayserispor

Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor

Beşiktaş 4-1 Kayserispor

Gaziantep FK 3-0 Kayserispor