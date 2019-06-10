İncesu Belediye meclisi toplandı

İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Haziran ayı olağan 1. Bileşim toplantısını yaptı. İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Mustafa İlmek başkanlığında yapılan toplantıda, 10 asıl ve 1 Ek gündem olmak üzere toplam 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkan İlmek, İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu'ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak Temmuz ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Haziran ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.