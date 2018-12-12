İncesu Belediyesi karla mücadeleye hazır

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "Belediye olarak ulaşımın etkin, güvenli ve seri olması için her türlü tedbirleri aldık" diyerek yaz aylarında yoğun alt yapı ve yol çalışmalarında kullanılan kepçe, greyder ve kamyon gibi makinelerin kış aylarında da aynı yoğunlukta ve etkinlikte hizmet verdiğini belirtti.

Başkan Karayol, "İş makineleri yaz aylarındaki yoğun çalışmayı kış aylarında da tekrarlamaktadır. Çünkü kar ile mücadele ekibinde yer alan araçlar uzun ve sert geçen kış aylarında ulaşımı her zaman açık ve seri tutmak için planlı bir şekilde çalışmaktadır” dedi.

Başkan Karayol, yollardaki buzlanmayı önlemek amacı ile kar tuzu stoku yapıldığını tecrübeli personellerin vardiyalı olarak çalışacağını sözlerine ekledi.