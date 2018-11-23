İncesu Belediyesi Olarak Saraycık TOKİ Yolu Sıcak Asfalt Çalışması Devam Ediyor

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “İncesu belediyesi olarak 4.etap TOKİ uygulamasında Saraycık mahallemizde 434 konut, Örenşehir mahallemizde 201 konut Sultansazı mahallemizde 677 konut toplamda 1276 Konut'un teslim aşamasına geldik. Bu kapsamda İncesu belediyesi olarak saraycık mahallemizde 2 km Örenşehir mahallemizde toplamda 2 km'lik kayseri - adana devlet karayoluna bağlı TOKİ yollarının asfaltlama çalışmalarına İncesu Belediyesi bütçe imkanlarına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz" dedi.

Başkan Karayol, "İnşallah bir haftalık zaman dilimi içerisinde Saraycık mahallemize ve Örenşehir mahallemize TOKİ yolu sıcak asfalt çalışmalarını bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yine bu kapsamda bu yolların aydınlatma çalışmalarını tamamlayan KCETAŞ firmamıza çok teşekkür ediyorum. Bu yolun yapımında gece gündüz emeği olan, çalışan arkadaşlarımıza, Fen işleri müdürlüğümüze, yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum" diyerek şunları söyledi:

"Kar yağmadan, kış gelmeden artık kış şartlarının da yaklaştığı bir ortamda öncelikle bu yolları bitirerek TOKİ sakinlerinin evlerine taşınma aşamasında yollarının dahil bitirerek aşamasına getirmek istiyoruz. Tabi sık sık da vatandaşlarımız tarafından TOKİ bloklarının ne zaman teslim edileceği konusu ile ilgili sorusuyla karşılaşıyoruz, tabi teslimi TOKİ başkanlığı yapacak. TOKİ başkanlığı ile sürekli irtibat halindeyiz. Üyelerimizin de taleplerini TOKİ başkanlığına ileterek bir an önce evlerinin teslim aşamasında bizlere destek vermelerini istiyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarının Saraycık mahallemize, Örenşehir mahallemize ve TOKİ bloklarında oturacak hak sahipleri üyesi kardeşlerimize hayırlı olmasını ve iyi günlerde güle güle kullanmalarını temenni ediyorum.”