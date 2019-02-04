İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İncesu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

İncesu Belediye Meclisi Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı.


5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Subat ayı olağan 1. Bileşim Toplantısı İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Sayın Zekeriya Karayol başkanlığında yapıldı.


İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 2 Asıl 2 adet Ek gündem olmak üzere toplam 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu'ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak Mart ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek subat ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.