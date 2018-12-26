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İncesu Belediyesinde karla mücadele çalışmaları başladı

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri 2 vardiya 40 personel 12 araç ile birlikte kışın vatandaşların mağdur olmamaları günlük yaşantılarını sürdürebilmeleri için hazır bekliyor.


İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 2 vardiya halinde karla mücadele çalışması yürüttüğünü ifade etti. Başkan Karayol, "Şu anda 6 tane kar kürüme aracı, 5 tane kepçe, 1 tane Greyder 40 personelimizle gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın günlük yaşantısında sıkıntıyla karşılaşmaması adına gerekli tüm tedbirleri aldılar. Bu kış sezonunun rahmetli geçmesini çalışan arkadaşlarımıza Allah kaza bela vermeden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma adına gayret göstereceklerine inanıyorum, çalışmalarında dolayı şimdiden başarılar diliyor kolay gelsin diyorum" diye konuştu.

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