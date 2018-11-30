İncesu'da çevre yol asfalt çalışması başladı

Başkan Karayol açıklamasında; "İncesu Belediyesi olarak 1. Etap TOKİ'den 4.etap TOKİ'ye ulaşım sağlayacak çevre yolumuz 6.5 kilometre uzunluğunda 24 metre genişliğinde. Geçmiş yıllarda imar planlarına işlenmesi, kamulaştırma çalışmaları, altyapı dolgusu ve istinat duvarları işlemlerini tamamladık. KCETAŞ firmamız orta refüj aydınlatmalarını tamamladı. Şuanda da büyükşehir belediyemiz tarafından asfalt çalışmalarına başladı. Bu konuda büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İncesu Belediyesi olarak 6.5 kilometre uzunluğunda 24 metre genişliğinde olan bu yolun belediyenin kendi bütçesinden şuana kadar kamulaştırma çalışmaları istinat duvarları, altyapı çalışmalarıyla 7 milyon eski para birimiyle 7 trilyon TL'lik bir yatırım yaptık. Büyükşehir belediyemizce de Yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt serimi başladı. 5 gün içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yapılan asfalt çalışması 3 kilometre yolu kapsıyor, inşallah 2019 yılında da geri kalan kısmı tamamlayarak projeyi bir bütün olarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu bölgede yapılan yeni imar düzenlemesi ile inşallah meslek yüksekokulumuzun katkılarıyla bu yol boyunda hızla bir yapılaşmaya gireceği, bu tarafta ilçemizin bu bölgeye doğru yeni bir yerleşim alanı oluşacağı, bu yolun ileride ilçeye ne şekilde katkı verdiği vatandaşlarımız tarafından bizzat yaşanarak görülecektir. Çoğu zaman bazı kişiler tarafından bu yolun gereksiz olduğu söylense de inşallah o insanlarda bu yolu benden önce kullanarak, bu yolun gerekliliğinin ne kadar önemli olacağını anlayacağını düşünüyorum. Yapılan bu hizmetlerin ilçemize ve ilçe halkımıza hayırlara vesile olmasını güle güle hayırlı günlerde ağız tadıyla kullanmalarını diliyorum" diye konuştu.