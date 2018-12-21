İncesu'da Meslek Yüksekokulu hazırlıkları başladı

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 2019-2020 akademik öğretim yılında eğitime başlayacak olan Meslek Yüksekokulu çevre düzenlemesi yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Karayol, açıklamasında, “Çevre düzenlemeleri, parke çalışmaları, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve çevre yeşillendirme çalışmaları yapılan 24 metre genişliğinde 6 buçuk kilometre uzunluğundaki çevre yolumuzun ve İncesu Meslek Yüksekokulumuzu yerinde inceledik. Yüksekokulumuz, 6 bolum 180 öğrenci ile sağlık dalında eğitim verecektir. Siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.