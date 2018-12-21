İncesu'da Meslek Yüksekokulu hazırlıkları başladı

Başkan Karayol, açıklamasında, “Çevre düzenlemeleri, parke çalışmaları, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve çevre yeşillendirme çalışmaları yapılan 24 metre genişliğinde 6 buçuk kilometre uzunluğundaki çevre yolumuzun ve İncesu Meslek Yüksekokulumuzu yerinde inceledik. Yüksekokulumuz, 6 bolum 180 öğrenci ile sağlık dalında eğitim verecektir. Siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.