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İncesu'da Meslek Yüksekokulu hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 2019-2020 akademik öğretim yılında sağlık dalında 6 bolum 180 öğrenci ile eğitime başlayacak olan İncesu Meslek Yüksekokulu çevre düzenlemesi yapım çalışmalarIarını yerinde inceledi.


Başkan Karayol çalışmalarla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:


“Çevre düzenlemeleri, parke çalışmaları, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve çevre yeşillendirme çalışmaları yapılan 24 metre genişliğinde 6 buçuk kilometre uzunluğundaki çevre yolumuzun ve İncesu Meslek Yüksekokulu'muzun hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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