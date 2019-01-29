İncesu'da Meslek Yüksekokulu hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 2019-2020 akademik öğretim yılında sağlık dalında 6 bolum 180 öğrenci ile eğitime başlayacak olan İncesu Meslek Yüksekokulu çevre düzenlemesi yapım çalışmalarIarını yerinde inceledi.
Başkan Karayol çalışmalarla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Çevre düzenlemeleri, parke çalışmaları, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve çevre yeşillendirme çalışmaları yapılan 24 metre genişliğinde 6 buçuk kilometre uzunluğundaki çevre yolumuzun ve İncesu Meslek Yüksekokulu'muzun hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”