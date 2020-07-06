İncesu'da öğretmenler ihtiyaç sahiplerine 250 torba un yardımı yaptı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde İncesu İlçe Milli Eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya ile İncesu ilçesinde öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere alınan 25'şer kilogramlık 250 çuval unun dağıtımını gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, un dağıtımının ardından ilçedeki öğretmenlerle görüştü.