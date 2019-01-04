İncesu'da sıcak asfalt, yol çizgisi ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı

İncesu Belediyesi nüfus ve araç sayısının her geçen gün artması nedeniyle 1'inci Etap TOKİ, 2'nci Etap TOKİ, Meslek Yüksek Okulu, 3'üncü Etap TOKİ ve 4'üncü Etap TOKİ'yi birbirine bağlayacak 6,5 kilometre uzunluğunda 24 metre genişliğindeki çevre yolun çalışmalarına devam ediyor. Sıcak asfalt, yol çizgisi ve aydınlatmaları tamamlanan kısım vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ilçedeki trafiği büyük ölçüde rahatlatması ve yeni yerleşim yerlerini birbirine bağlaması planlanan çevre yol çalışmalarını yerinde inceledi.