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İncesu'da uyuşturucu madde operasyonu: 3 tutuklama

Kayseri’nin İncesu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saraycık Mahallesinde yapılan operasyonda H.Ş. ve İ.Ö. isimli şahısların üzerinden 3 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin maddesi, M.A. isimli şahsın evinde de 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan 3 zanlının da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını bildirdi.

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