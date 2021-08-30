İncetoprak: “Devraldığımız bu bayrağı zirveye taşımak için var gücümüzle çalışacağız”

MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda basın mensupları ile bir araya gelen Adnan İncetoprak'a, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'li Belediye Başkanları, ilçe başkanları ve parti üyeleri eşlik etti. Kendilerine verilen görevler için çizgilerinden hiç sapmadan gece gündüz heyecanla çalışacaklarını söyleyen Adnan İncetoprak, “Geçen hafta itibariyle MHP Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından Kayseri İl Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edildi. Bu bayrak yarışında genel başkanımızın bizlere görev vermesi bizleri gururlandırmıştır. Teşkilatın içerisinden gelen, dönem dönem verilen tüm görevleri çizgimizden hiç sapmadan yapmak için gece gündüz nasıl bu davaya hizmet ettiysek yine aynı ruh ve heyecanla bu görevi yapmak için genel başkanımıza söz verdik. Milliyetçi Hareket bu ülkenin mihenk taşlarından birisidir. Bizlerle bu yolda genel merkezimizin misyonu ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin tecrübeleri ışığında görevimizi yerine getireceğiz. Burası hizmet makamıdır. Kırgınlık, küskünlük ve dargınlık kaldırmayacak bir makamdır. Teşkilatımızın kapısı bu davaya gönül vermiş ve bu vatanda taş üstüne taş koymak isteyen herkese açıktır. Küskünlük ve dargınlıkları bir kenara bırakarak, bu davaya hizmet etmek isteyen herkes bu çatının altında yer alacaktır” dedi.

Birleştirici ve kucaklayıcı bir ruhla devraldıkları bayrağı aynı heyecanla zirveye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten İncetoprak, “Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin emir ve talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla birleştirici, kucaklayıcı bir yönetim anlayışı ile devraldığımız bu bayrağı zirveye taşımak için var gücümüz ile çalışacağız. Kayseri İl Teşkilatımız bundan sonraki dönemde yapacağı tüm çalışmaları sizlerle en ince ayrıntısına kadar paylaşarak, istişare noktasında yine sizlerle temas halince olacağız. Rabbim bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan da nail eylesin” ifadelerini kullandı.

İncetoprak, 30 Ağustos Zafer Bayramıyla da ilgili olarak, "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadelenin bütün cesaret ce hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun" diye konuştu.

Toplantıya katılan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, “Partimiz içerisinde kimin ne zaman görev yaptığının bir önemi yok ama Milliyetçi Harekat Partisi'ne bu dönemde kim faydalı olabilir diye istişare edildiğinde çok geniş tabanlı bir liste oluştu. Adnan Başkanım da listesiyle birlikte yeni dönemde Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha üst seviyelere taşıyabilme adına bir mücadele örneği verecek” dedi.