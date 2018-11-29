İncetoprak, MHP'den Melikgazi Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Melikgazi Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan iş adamı Adnan İncetoprak, "MHP yerel seçimlere damgasını vuracaktır" dedi.

İş adamı Adnan İncetoprak, MHP İl Binasında düzenlediği basın toplantısında, MHP'den Melikgazi Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Toplantıda konuşan İncetoprak, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin şerefli neferleri, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Melikgazi Belediye Başkan aday adaylığımı açıklamanın onurunu ve gurur yaşıyorum. Yarım asırlık şanlı mazisiyle Milliyetçi Hareket Partisi, Allah'ın izniyle Mart 2019 yerel seçimlerine damgasını vuracaktır. Tüm Türkiye'de MHP'nin liyakat sahibi ve tecrübeli kadroları belediyecilikte yeni bir çağ açacaktır. Ben de bu uğurda sorumluluk alarak aday adaylığımı açıklamış bulunuyorum. Davamıza olan inancımız, sahip olduğumuz siyasi duruş ve Melikgazi'ye sevgimiz, ile yola çıkıyoruz. Melikgazi'nin geleceği için, sorunlarını çözmek ve hizmet etmek için çıktığımız bu yolda onurlu, gururla ve mutluyum. Melikgazi'yi alt ve üst yapıdan turizme birçok alanda ayağa kaldıracak nitelikli kadrolar Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıdır. Kapısı 7'den 70'e herkese açık, her mahalleye eşit ve adil hizmetin yapılacağı şeffaf bir yönetim anlayışı ile Melikgazi'ye hizmet edebilmek için kolları sıvamış bulunmaktayız. Eğer ki bu kararımız Melikgazi, partim ve benim hakkımda hayırlısı ise gerçekleşmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

MHP'de 9 ilçenin adayı belirlendi

MHP İl Başkanı Serkan Tok da, "Adaylarımızı geçen hafta açıklasaydık 9 tane ilçemiz vardı. Genel merkezimizle yaptığımız istişarelerde belirlenen yerler vardı. Genel merkezimizin doğal olarak ayın 1'ine kadar çalışan devlet memurlarımızın hakkını yememek gibi doğal hakkı vardır. Onunda kullanılması en doğal takdirleridir. Karar genel merkezimizdedir" ifadelerini kullandı.