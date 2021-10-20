İngiliz müsteşar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, İngiltere Büyükelçiliği Siyasi İşler Müşteşarı Mel Lawrence'i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, kadınlarla ilgili yapılan çalışmalara çok önem verdiklerini belirtirken, Müsteşar Lawrence ise ailesiyle birlikte kayak yapmak için favori dağı olarak Erciyes'te her kış severek kayak yaptığını paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, İngiltere Büyükelçiliği Siyasi İşler Müşteşarı Mel Lawrence'i Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. Büyükkılıç, İngiliz Müşteşar Mel Lawrence'i Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu'nda ziyarete açılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezdirdi. Başkan Büyükkılıç, 25 el sanatı branşı ile hazırlanmış 185 adet eserin bulunduğu sergi hakkında bilgiler verirken, Lawrence de ilgiyle izlediği sergiye hayran kaldı. Sergi gezisinin ardından Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 6 bin yıllık geçmişi ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, taş üzerine çivi yazısı ile ilk defa ticari yasaların yazıldığı, tabletlerin çıktığı Kültepe Kaniş Karum gibi kazı merkezinin yer aldığını anlatarak, kentin açık hava müzesi olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, ayrıca Erciyes Üniversitesi'nde Türkovac isimli aşı çalışmasının yapıldığını ve çalışmaları süren aşının insanlığa faydalı olmasını temenni etti. Kayseri'nin hoşgörünün merkezi olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Kayseri değişik medeniyetlerden esinlenen hoşgörünün merkezidir, konukseverdir. Ayrıca Kayseri'mizin, hemşehrilerimizin insanlara hizmet odaklı yatırımları yapmak suretiyle hayırseverlik özelliği ön plana çıkmaktadır. Özellikle kadınlarla ilgili çalışmalarımıza da çok önem veriyoruz. Bu konuda meslek edindirme kurslarımızda öğrencilerimizin hanımlardan oluştuğunu ifade etmek isteriz. Akıllı şehircilik projelerimizle teknolojide şehrimizi daha ileri noktalara taşımaya yönelik gayretlerimizle donatıyoruz. Genç ve öğrenci dostu şehir olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan da ödül aldık. Ayrıca engelli dostlarımıza da çok önemli hizmetlerimizle ve hayvan hakları konusundaki yaptığımız çalışmalarla da çevreci bir anlayış ile ödül alan belediyeyiz. Doğayı çok önemsiyoruz, 11 Kasım 2021'de 1 milyonun üzerinde ağaç dikeceğimiz bir çalışmayı sizinle paylaşmak isteriz. Kayseri, anlatmak ile bitmez.”

İngiltere Büyükelçiliği Siyasi İşler Müşteşarı Mel Lawrence ise Kayseri'yi ilk defa üniversite yıllarında duyduğunu belirterek, “Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na katıldım, 15 yıldır Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyorum. 3 yıl önce de Türkiye'de siyasi müsteşar olarak çalışmaya başladım. Türkiye, İngiltere ilişkileri bizim için çok önemli. Dost iki ülkeyiz, gerek ticaret, gerekse diğer alanlarda iyi ilişkilerimiz var. Kayseri'nin Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu biliyorum. Sahaya çıkıp, sizin gibi değerli insanlarla tanışıp, şehirler hakkında onlardan bilgi almanın değerini çok daha iyi anladım” diye konuştu. Lawrence, Kayseri'yi daha önce 3 kez ziyaret ettiğini, tarihi yerleri gezdiğini ve Kayseri lezzetlerini tattığını ifade ederek, ailesiyle birlikte kayak yapmak için favori dağı olarak Erciyes'te her kış severek kayak yaptığını paylaştı. Büyükkılıç, ziyarette Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını da tanıttı.

Zenginlikler Şehri Kayseri'nin tanıtım videosunu izlendiği ziyaret sonunda Başkan Büyükkılıç, kök boyadan yapılmış el dokuması halı ile Erciyes Dağı kitabı hediye ederken, daha önce arkeolog olan Lawrence de Birleşik Krallıktaki bütün kalelerin ve yıkıntıların yer aldığı kitabı hediye etti.