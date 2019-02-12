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İnşaat bekçisi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Kayseri’de çalıştığı inşaatta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gece bekçisi hayatını kaybetti.

Kayseri'de çalıştığı inşaatta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gece bekçisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta bekçi olarak çalışan Hamdi A.'dan (53) bir süre haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İnşaata gelen ekipler, Hamdi A.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan inceleme de, Hamdi A.'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Hamdi A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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