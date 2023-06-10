İnşaat halindeki binanın yalıtım malzemeleri yandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat halindeki 12 katlı bir binanın yalıtım malzemeleri yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fulya Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bir inşaatın yalıtım malzemeleri alev aldı. Yangın, inşaatın dış cephesini kaplarken olay yerine .ok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.