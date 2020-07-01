İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaata çıkan şahsı polis ikna etti

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde intihar etmek için inşaatın 7.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde intihar etmek için inşaatın 7. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi 2184. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın 7. katının penceresinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri alırken, polis ekipleri de isminin Ümit S. olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için inşaata çıktı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun uğraşlar sonucu Ümit S.'yi ikna etmeyi başaran polis ekipleri, şahsı aşağı indirdi. Ümit S., sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.