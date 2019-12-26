İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaatın çatısına çıkan şahsı pencereden izlediler

Kayseri’de bir inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna ederek indirdi.

Kayseri'de bir inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna ederek indirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı inşaatın çatısından sarkan birini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahısın ikna edilmesi için polisler çatıya çıkarken, mahalle sakinleri o anları pencerelerinden izledi.


Çatıya çıkan polislerin ikna çabaları sonrasında, şahıs çatıdan indirilerek polis merkezine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.