İnşaatın çatısına çıktığı söylenen şahıs ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir inşaatın çatısına çıktığı söylenen şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Uslu Sokak üzerinde bulunan inşaatın çatısına bir şahsın çıktığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, inşaatı ve çevresini didik didik aramalarına rağmen şahısla karşılaşamadı.

İhbar asılsız olarak değerlendirilirken, aramaların ardından ekipler normale döndü.