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İnşaattan düşüp ölen arkadaşlarının başından ayrılmadılar

Kayseri’de inşaatın 9’uncu katından düşerek hayatını kaybeden inşaat işçisinin arkadaşları, mesai arkadaşının cenazesinin yanından biran olsun bile ayrılmadı.

Kayseri'de inşaatın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden inşaat işçisinin arkadaşları, mesai arkadaşının cenazesinin yanından biran olsun bile ayrılmadı.


Edinilen bilgiye göre, İldem Fatih mahallesi Yörükler sokak üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın 9'uncu katında çalışan kalıp ustası Esat A. (26) dengesini kaybederek, yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Esat A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, Esat A.'nın çalışmaları arkadaşları da hayatını kaybeden mesai arkadaşlarının cenazesinin başından ayrılmadı.


Esat A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

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