İnternet bağımlılığından sebze yetiştirerek uzaklaşacaklar

Sebzelerin hasadını da öğrenciler yapacak.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen Geleceğe Atılan İmzalar Projesi kapsamında öğrencilere hobi bahçelerini açtı. Öğrencilerle beraber bahçeye sebze diken polis ekipleri, öğrencilerin internet bağımlılığından uzaklaşmasını hedefliyor.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Memuru Yusuf Levent Atakan, "Bugün hobi bahçemizi faaliyete geçirdik. Hobi bahçemizin ilk gününde ÇOGEP kapsamında Geleceğe Atılan İmzalar Projesi başlattık. Bu projemizin amacı çocuklarımızın zararlı etkilerinden olumsuz yönde etkilenmemesi için sebze ve meyvelerin nasıl yetiştirildiğini bugün burada uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Çocuklarımızla birlikte hobi bahçemizi bugün ilk kez ektik. İnşallah hasada kadar çocuklarımızın bunların nasıl yetiştirildiğini, sebze ve meyvelerin nasıl geliştiğini burada görecekler" ifadelerini kullandı.