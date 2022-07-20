İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İntihar edeceğini söyledi, çocuklarını güvenlik görevlilerine bıraktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 çocuğunu güvenliklere bıraktıktan sonra kaçan kadın, bir süre sonra çocuklarını almaya geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 çocuğunu güvenliklere bıraktıktan sonra kaçan kadın, bir süre sonra çocuklarını almaya geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ç., intihar edeceğini söyleyerek, güvenliklerin yanına geldi. Burada bir süre güvenlik görevlileri ile konuşan kadın, 2 çocuğunu buraya bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, E.Ç.'yi bulmak için çalışma başlattı.



Kadın sığınma evine gitmek istedi


Bir süre sonra çocuklarının yanına gelen kadın, burada polis ekiplerine çeşitli sıkıntılarının olduğunu ve kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi. E.Ç., ifadesi alınmak üzere çocukları ile birlikte karakola götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.