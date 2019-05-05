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İntihar girişiminde bulunan şahıs ağır yaralandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde 54 yaşındaki bir kişi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 54 yaşındaki bir kişi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Talas'a bağlı Tablakaya Mahallesi Hükümet caddesinde silah sesinin duyulması üzerine vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olarak bulunan B.B. (54) ilk müdahaleyi yaparak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise götürdü.


Polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yaralı halde bulunan B.B'nin evinde inceleme yaptı. B.B.‘nin 9 ay önce Almanya'dan dönüş yaptığı ve kısa süre önce ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi. Ağır yaralanan B.B.'nin tedavisinin Erciyes Üniversitesi Acil Servisinde sürdüğü öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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