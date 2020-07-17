İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihar girişiminde bulunan şahıs, Özel Harekat tarafından alındı

Kayseri’de silahla intihar girişiminde bulunan şahıs, Polis Özel Harekat ekipleri tarafından alındı.

Kayseri'de silahla intihar girişiminde bulunan şahıs, Polis Özel Harekat ekipleri tarafından alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde, eşi ile sorunları olduğu öğrenilen Mehmet isimli şahıs evdeki silahı aldı ve intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının ve komşularının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sokak araç giriş ve çıkışına kapatılırken, çelik yelek giyen polis ekipleri ve Mehmet isimli şahsın eşi, şahsı ikna çalışmalarına başladı.


Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince, olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, Özel Harekat polisleri tarafından alınarak, ekipler tarafından karakola götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.