İntihar girişimini polis önledi

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, 13 katlı apartmanın 10. katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmasının ardından polis ekipleri tarafından indirildi.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şahap Sicimoğlu Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı boş bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren E.Y. (41) apartmanın 10. katına çıkarak balkonun duvarına oturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de apartmanın altına branda açtı. E.Y., ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda bulunduğu yerden indirildi.

Bu sırada çevredeki vatandaşlarda 'Helal olsun polisimize' diyerek ekipleri alkışladı.