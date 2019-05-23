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İntihar için 12. katın penceresine çıkan şahsı polis ikna etti

Kayseri’de intihar etmek için boş bir binanın 12.

Kayseri'de intihar etmek için boş bir binanın 12. katındaki pencereye çıkan şahsı polis ikna etti. Oğlunu gören anne ise aşağıda gözyaşlarına boğuldu.


Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan kullanılmayan bir binanın 12. katındaki pencerede bir şahsın bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zeminde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine Osman isimli şahsın annesi ve eşi geldi. Şahsın eşi de polis ekipleriyle beraber binaya çıkarken, annesi ise aşağıda gözyaşı döktü. Bir süre devam eden ikna çalışmalarının ardından şahıs, polis ekiplerince aşağı indirildi. Şahıs, polis aracına bindirilirken, olayı görüntüleyen basın mensuplarına da saldırdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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