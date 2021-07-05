İntihar için viyadüğe çıkan şahıs ikna edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde viyadüğe çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü'nde bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek güvenli bölgeye aldı. Şahıs, tedavisinin yapılması için ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.