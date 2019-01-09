İntihara kalkışan şahıs çatıya çıktı, vatandaşlar cep telefonuna sarıldı

Kayseri'de 44 yaşındaki şahıs, çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise yaşananları görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, iş bulamadığını söyleyen inşaat işçisi Mesut Y. (44), Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine kısa sürede itfaiye, ambulans ve polis ekipleri intikal etti. Sokaktan geçen vatandaşlar ise yaşananları cep telefonlarından canlı yayınlamaya başladı. Vatandaşların bu hali "insanlık öldü" yorumlarına neden oldu. Polis zaman zaman vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışsa da vatandaşlar canlı yayın yapmaya devam etti.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, çatıya çıkarak Mesut Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından çatıdan inen Mesut Y., Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Mesut Y.'nin İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile birlikte Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile görüşmek için valilik binasına girmesinin ardından meraklı vatandaşlar dağıldı.