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İntihara teşebbüs eden kadını polis ekipleri kurtardı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, üst geçide intihar etmek için çıkan kadın polis ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, üst geçide intihar etmek için çıkan kadın polis ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi Kocasinan Bulvarındaki üst geçitte gerçekleşti. Bunalıma giren S.A. (42) Kocasinan Bulvarında bulunan üst geçide çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de üst geçidin altında güvenlik önlemi aldı. Köprüden atlamak isteyen S.A. daha sonra polisin ikna çabaları sonucunda yukarı çekilerek kurtarıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, yol da tekrar trafiğe açıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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