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İpe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri’de ipe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtararak yeniden doğal hayata bıraktı.

Kayseri'de ipe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtararak yeniden doğal hayata bıraktı.


Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaşlar tarafından bir kırlangıcın binanın çatısında ipe dolandığı ihbar edildi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırlangıcı bulunduğu yerden alarak ipten kurtardı.


Bir itfaiye eri uzun süre ipe dolanmış vaziyette bulunan kırlangıca su içirdi ve yeniden doğal hayata bıraktı.

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