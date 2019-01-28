Iraklı hasta şifayı Doktoröz Göz'de buldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşayan Aghya Awak Aghya'nın 25 yıldır tedavi edilemeyen gözü, Doktoröz Göz ve Cerrahi Merkezinde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Aghya Awak Aghya, 10 yaşında içe kayma ameliyata oldu. Ancak Aghya Awak Aghya, ameliyattan sonra bu kez de aşırı dışa kayma sorunu yaşadı. 25 yıldan bu yana Ortadoğu'da gitmediği doktor kalmayan ve kendisine yapılacak bir şey olmadığı söyleyen Aghya Awak Aghya, Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış'a ulaştı. Aghya Awak Aghya, Prof. Dr. Özkırış'ın tek seansta yaptığı ameliyatla 25 yıldır aradığı sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Özkırış, Aghya Awak Aghya'nın ameliyatına dair şu bilgileri verdi:

“Hastamızın gözünde daha önceki şaşılık nedeni ile 25 yıl önce ameliyat olmuş idi. Ameliyat yerinde bulunan yapışıklıklar açıldı ve kaslar serbest hale getirilerek dışa kayma düzeltildi. Lokal anestezi altında ameliyata alındı. Gözüne yaptığımız operasyon sırasında tek bir seansta gözdeki daha önce müdahale edilen iki kasa müdahale etmiş olduk. Gözdeki yapışıklıkları açtık. Operasyon yaklaşık 40 dakika sürdü. Hastamızın dışa kayması tamamen düzeldi, estetik olarak daha sağlıklı bir duruma geldi.''

Gözündeki sorunlardan kurtularak sağlığına kavuşan Aghya ailesi, 25 yıldır her gün kendilerini üzen bu durumdan kurtulmasına vesile olan Prof. Dr. Abdullah Özkırış ve Doktoröz Göz ve Cerrahi Merkezi yetkililerine teşekkür etti.